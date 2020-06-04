Вандалы не оставили живого места на редком и дорогом Porsche

В Калифорнии, США, во время протестов пострадал очень редкий и дорогой Porsche 911. Вандалы изуродовали автомобиль и не оставили на нем ни одного живого места.

Трековый Porsche 911 GT3 RS стоит брошенным в центре Беверли-Хилз и выглядит удручающе. У автомобиля разбиты стёкла, оторван спойлер и зеркала заднего вида, множество царапин и вмятин. Кроме того, по всему кузову мародеры нанесли надписи краской из аэрозольного баллончика.

Разбитый Porsche Скриншот видео

Что случилось с владельцем этого дорогого роскошного спортивного автомобиля, неизвестно. В какой-то момент на видео кто-то из очевидцев заявил, что у машины нет ключа – не исключено, что хозяин сбежал с места преступления, прихватив ключ, чтобы автомобиль не смогли украсть.

Однако возвращаться владельцу, по сути, уже незачем: учитывая повреждения, автомобиль проще утилизировать или сдать на разборку, нежели восстанавливать. Стоит такой спорткар примерно 200 000 долларов, при этом в его конструкции применено множество редких и дорогих деталей, поэтому его ремонт обойдется очень дорого.

К слову, подобные случаи в США – не редкость в последние дни на фоне массовых волнений. Как уже писал OBOZREVATEL, на прошлой неделе группа лиц ворвалась к одному из дилеров Mercedes-Benz в Калифорнии и уничтожила несколько автомобилей. А у автосалона FCA было похищено более 80 автомобилей.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram