В Южной Америке креативно прорекламировали Lada Niva

В Боливии местный дилер автомобилей Lada решил необычным образом поднять продажи внедорожника Lada 4x4 (Нива). Для этого он снял забавную видеорекламу с участием этого авто.

Соответствующий ролик опубликовал YouTube-канал 4x4 NIVA-TV.

По сюжету, отец вместе со своим взрослым сыном должен отправиться в путешествие, и чтобы оно было максимально комфортным, мужчина прихватил в дорогу веер, магнитофон, бумажную карту и подушку. Однако когда пожилой боливиец сел в машину, сын начал рассказывает ему, что в этом наборе нет необходимости, поскольку Нива оснащена мультимедийной системой с цветным сенсорным экраном, встроенной навигацией и кондиционером.

Стоит отметить, что о у Lada 4x4 в Боливии действительно есть мультимедийная система (причем с поддержкой Apple CarPlay / Android Auto) и система охлаждения салона (чего не скажешь о модификации для того же российского рынка). Впрочем, и стоит автомобиль недешево – в Южной Америке за него просят 17,9 тыс. долларов.

Двигатель у такой Нивы обычный – 1,7-литровый на 83 силы.

Рпанее OBOZREVATEL писал о том, что в сети показали 43-летнюю Ниву, которая стоит как Mercedes.

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