Креативной социальной рекламой концерн Volkswagen призвал поддерживать дистанцию между людьми для предотвращения заражения.

У знаменитого американского комика Джорджа Карлина был такой замечательный термин – "социальное дистанцирование". В современных реалиях, это обозначает набор мер по борьбе с инфекцией, предназначенных для остановки или замедления распространения инфекционной болезни.

В VW и Audi наглядно показали, как защититься от коронавируса vw.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предлагает более четкое определение социального дистанцирования: "поддерживать расстояние не менее 2 метров между людьми".

В концерне Volkswagen решили наглядно показать, что такое "социальное дистанцирование" на примере фирменных эмблем подразделений Audi и VW.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Audi придумала эффективный способ занять детей во время вынужденных каникул, вызванных карантином.

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