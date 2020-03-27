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27 марта • обновлено в 13:52
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В VW и Audi наглядно показали, как защититься от коронавируса

1.3т
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Креативной социальной рекламой концерн Volkswagen призвал поддерживать дистанцию между людьми для предотвращения заражения.

У знаменитого американского комика Джорджа Карлина был такой замечательный термин – "социальное дистанцирование". В современных реалиях, это обозначает набор мер по борьбе с инфекцией, предназначенных для остановки или замедления распространения инфекционной болезни.

В VW и Audi наглядно показали, как защититься от коронавируса

В VW и Audi наглядно показали, как защититься от коронавируса

vw.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предлагает более четкое определение социального дистанцирования: "поддерживать расстояние не менее 2 метров между людьми".

В концерне Volkswagen решили наглядно показать, что такое "социальное дистанцирование" на примере фирменных эмблем подразделений Audi и VW.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Audi придумала эффективный способ занять детей во время вынужденных каникул, вызванных карантином.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Германия
Теги
Audi Volkswagen новости авто
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