В Великобритании назвали ТОП-15 самых угоняемых машин

По данным национального Агентства по лицензированию водителей и транспортных средств Великобритании (DVLA), в стране резко увеличилось число автомобильных краж.

Об этом сообщает Daily Mail. Количество угонов транспортных средств в Великобритании за минувший год выросло на треть, и это несмотря на два общенациональных локдауна, когда многие владельцы были дома вместе со своими авто.

В прошлом году было похищено 74769 автомобилей, что на 33% больше, чем в 2019 году, когда угнали 56288 машин. Поразительно, но получается, что ежедневно в Великобритании крадут 205 машин, причем, большинство из них – без использования оригинального ключа.

Помимо общего увеличения автомобильных краж, снижается процент раскрываемости подобного рода преступлений. Согласно последнему отчету Управления национальной статистики, 72% украденных машин так и не вернулись к своим владельцам. Это самый высокий показатель за последние 10 лет.

Наибольшей популярностью у воров пользуется Ford Fiesta. За год у британцев украли 3392 экземпляра этой модели. Это неудивительно, учитывая, что Fiesta является самым бестселлером в Великобритании на протяжении последних 12 лет. По данным DVLA, в прошлом году похитили на 1008 экземпляров больше, чем 12-ю месяцами ранее.

Ford Fiesta пользуется популярностью не только у покупателей, но и у автоворов media.ford.com

На втором месте – люксовый внедорожник Range Rover. Это доказывает, справедливость тезиса, что "богатые тоже плачут". В прошлом году было зарегистрировано 2881 случай кражи внедорожника этого бренда, что на 50% процентов больше, чем в 2019 году.

На втором месте рейтинга – внедорожник Range Rover media.landrover.com

Это явное отражение растущей волны преступности с участием ОПГ, использующих современные технологии для похищения дорогостоящих автомобилей премиум-класса. В целом, за минувший год рейтинг самых угоняемых машин существенно расширился именно за счет люксовых брендов. Повышенным спросом среди преступников пользовались Audi A6, BMW 3 Series, 5 Series и X5, Land Rover Discovery, Mercedes-Benz E- class и GLC.

Список самых угоняемых машин в Великобритании выглядит следующим образом:

ТОП-15 самых угоняемых авто в Великобритании obozrevatel.com

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