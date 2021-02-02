В Ужгороде отреставрировали 90-летний ретро-FIAT

Житель Ужгорода Юрий Руснак отреставрировал 90-летний FIAT-NSU 508. Автомобиль 30 лет был без присмотра, а на его восстановление ушло целых пять лет.

В 1932 году компания FIAT выпустила недорогую и экономичную малолитражку 508 Ballila. Авто стало популярным в Италии, что привело к увеличению его производства в полтора раза. Об этом сообщает сайт НовостиYou (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В модель установили 4-цилиндровый двигатель в 995 см куб и она имела неплохую мощность в 25 л.с. Коробку передач сделали 4-ступенчатой, с синхронизаторами на третьей и четвертой (прямой) передачах. Автомобиль тратил в среднем 8,0 л топлива на 100 км и развивал скорость 90 км/ч.

FIAT 508 имел зависимую подвеску на листовых полуэллиптических рессорах с двусторонними гидравлическими амортизаторами. У автомобиля было рамное шасси. А кузов на нем устанавливался с деревянным каркасом и стальной оболочкой.

Впоследствии FIAT начал производить модель FIAT-NSU 508 в Германии на заводе в городе Хайльбронн. В середине 30-х эта машина стала настоящим бестселлером в Европе.

В руки Юрия Руснака машина попала в Мукачево в 2016 году. По его словам, автомобиль был в ужасном состоянии, все в коррозии и с разбитыми окнами, но ему удалось завести двигатель.

FIAT-NSU 508, по которому ухаживали 30 лет НовостиYou

Восстановленное авто имеет кузов с двумя дверьми, которые подвешены на задние петли и открываются против хода машины. А боковины капота вместо вентиляционных прорезей имеют регулируемые люки.

Юрий рассказывает, что много родных запчастей до сих пор были в авто. А тех, которых не хватало, покупал онлайн. Мужчина говорит, что на реставрацию не потратило много денег.

По словам реставратора, автомобиль на ходу и весной он поедет на нем на выставку ретро-автомобилей во Львов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на Львовщине Mercedes-Benz C-класса собственноручно переделали в гигантский внедорожных. Вездеход имеет полный привод и мощность в 215 л.с.