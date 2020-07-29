В Украину привезли уникальную маршрутку 4х4

Чешско-украинская компания Torsus представила вторую модель – полноприводный микроавтобус Terrastorm. Новинка оказалась компактнее первой модели, Torsus Praetorian.

Новый Torsus отлично подготовлен для бездорожья. Фото: Facebook Сергея Волощенко

Новый Torsus Terrastorm основан на узлах и агрегатах Volkswagen Crafter, но почти всю техническую составляющую автомобиля существенно переработали. В первую очередь для того, чтобы подготовить автомобиль к суровому бездорожью.

Дорожный просвет составляет 29 см, максимальная глубина преодолеваемого брода равна 82 см. Модификацией подвески занималась команда технических специалистов, которые готовят гоночные внедорожники для ралли Париж-Дакар.

Torsus Terrastorm существует даже в виде скорой помощи. Фото: Facebook Сергея Волощенко

Torsus Terrastorm. Фото: Facebook Сергея Волощенко

Новый Terrastorm получил цепкую резину для бездорожья, защиту днища и полноприводную трансмиссию. Под капотом – турбированный дизельный двигатель объемом 2 л мощностью 177 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой МКПП или 8-ступенчатой АКПП на выбор.

Производство Torsus Terrastorm 2021 модельного года наладят в Братиславе, а на рынок новинка выйдет со стартовой ценой 57,5 тысяч евро.

Первая модель бренда – огромный Torsus Praetorian. Фото: itc.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что внедорожный автобус Torsus Praetorian уже ездит по украинским дорогам.