В Украину приехал гибридный кроссовер Honda

Согласно стратегии электрификации бренда в Европе, Honda Motor Co. активно трансформирует модельный ряд, разрабатывает и представляет новые модели гибридов i электрокаров.

Honda CR-V Hybrid hondanews.eu

Украина рассматривается производителем как неотъемлемая часть общеевропейского автомобильного рынка, поэтому модельный ряд Honda в Украине постепенно унифицируется с европейским. "Первой ласточкой" электрификации в Украине стало начало продаж нового CR-V Hybrid.

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Бренд Honda начинает новый "электрический" этап своего развития, предлагая своим украинськiм сторонникам прикоснуться к новейшим технологиям будущего уже сегодня и познакомиться с новым гибридом в салонах официальных дилеров Honda в Украине.

Honda CR-V Hybrid hondanews.eu

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Honda CR-V Hybrid hondanews.eu

Гибрид нового поколения CR-V Hybrid оснащен передовой технологией i-MMD, которая наделяет автомобиль динамикой электромобиля обеспечивая при этом расход топлива на уровне 5 литров на 100 км в городе. С особенностями автомобиля можно ознакомиться в виртуальном туре.

Honda CR-V Hybrid hondanews.eu

Как писал ранее OBOZREVATEL, компании Honda и General Motors будут создавать электромобилями вместе.

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