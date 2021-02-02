В Украину прибыл первый самосвал MAN нового поколения

В Украину прибыл первый самосвал нового поколения MAN TGS 33.360 6x4 стандарта Евро-5. Грузовик с кузовом MEILLER H330 весит 33 тонны и имеет двигатель D2066 мощностью 360 л.с.

Новый MAN TGS приобрел частный предприниматель в официальном дилерском центре MAN для перевозки строительных материалов, смесей и других сыпучих материалов. Об этом сообщается на странице MAN Truck & Bus Ukraine в Facebook.

Вид нового MAN TGS 33.360 MAN Truck & Bus Ukraine

Кузов MEILLER H330 на MAN TGS 33.360 MAN Truck & Bus Ukraine

По выбору заказчика, в грузовик установили механическую коробку переключения передач, но в ней также возможно исполнение с АКПП.

Кабина самосвала – дневная. Имеет среднюю высоту и стандартную длину, без спального места.

Кабина MAN TGS 33.360 – дневная MAN Truck & Bus Ukraine

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Daimler, IVECO, OMV, Shell и Volvo Group подписали соглашение о совместном развитии водородных технологий в Европе. Альянс, который получил название H2Accelerate, имеет планомерно развивать такие технологии и их использование на грузовом транспорте.

Ожидается, что использование грузовиков, работающих на водороде, создаст новые отрасли: предприятия по производству Н2, крупномасштабные системы распределения газа, сеть мощных заправочных станций для жидкого и газообразного водорода, а также производство грузовиков, работающих на альтернативном топливе.