В Украину прибыл флагманский внедорожник Hyundai Palisade

Cамый крупный внедорожник Palisade пополнит семью Hyundai в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Новинка имеет в своем арсенале привлекательный дизайн и вместительный 8-местный салон.

Длина модели – 4980 мм, ширина – 1975 мм, высота – 1750 мм, а колесная база составляет 2,9 м. Автомобиль составит конкуренцию таким моделям, как Toyota Highlander и Mazda CX-9.

Свое название модель получила в честь респектабельного тихоокеанского курорта Pasific Palisades, расположенного в западной части Лос-Анджелеса. Автомобиль привлекает внимание эффектной внешностью с выразительной каскадной решеткой радиатора с отделкой Dark Chrome, рельефным капотом, оригинальным решением задней стойки кузова, а также обилием хрома. Дополняют картину 20-дюймовые легкосплавные диски и светодиодная светотехника.

Отделка 8-местного салона выполнена из высококачественных материалов, а в качестве опции предлагается натуральная кожей Nappa, кожаная отделка центральной консоли и обивка потолка салона алькантарой. Уютную атмосферу создает контурная светодиодная подсветка. Информационно-развлекательная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а для подзарядки гаджетов предусмотрена беспроводная зарядка.

Hyundai Palisade представлен украинским потребителям в двух комплектациях – Executive и Premium. Автомобиль будет предложен с дизельным 2,2-литровым 200-сильным мотором и бензиновым 3,8-литровым силовым агрегатом мощностью 295 л.с. Оба двигателя предлагаются в паре с 8-ступенчатым "автоматом" и подключаемым полным приводом HTRAC. Селектор выбора режимов вождения и дорожного покрытия Drive/Terrain Mode помогут водителю справиться с различными условиями передвижения.

Помимо камеры заднего вида модель может быть оснащена системами кругового обзора и контроля "слепых" зон. В списке опций есть 3-зонный климат-контроль, а, чтобы не забыть о детях и домашних любимцах в салоне, автомобиль оборудован системой оповещения о пассажирах сзади.

Стоимость новинки стартует с отметки 1 482 900 грн за бензиновую версию, а дизельная модификация обойдется минимум в 1 518 000 грн.

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