В украинском райцентре заметили редкий и дорогой Rolls-Royce

В городе Стрый, что во Львовской области, заметили редкий и дорогой как для райцентра автомобиль. Речь идет о Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe.

Соответствующее видео было опубликовано в Instagram-аккаунте ukraine_cars.

Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe, замеченный во Львовской области Скриншот видео

В подписи к ролику автор иронично отмечает, что стоимость этого "Роллса" эквивалентна половине годового бюджета самого города. Впрочем, не исключено, что автомобиль не принадлежит местному жителю – возможно, в Стрые водитель роскошного кабриолета был проездом.

Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe выпускался с 2007 по 2016 годы, сейчас такой автомобиль стоит на вторичке от 100 до 450 000 долларов в зависимости от года выпуска, состояния и пробега. Интересно, что аналогичный автомобиль в своё время был в гараже бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого.

Под капотом кабриолета Rolls-Royce Phantom – 453-сильный V12 объемом 6,75 л. Отметку в 100 км/ч машина преодолевает за 5,9 сек, максимальная скорость составляет 240 км/ч.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Киеве за неправильную парковку эвакуировали Rolls-Royce за 11 млн грн.