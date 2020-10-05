В украинских городах могут увеличить лимит скорости на дорогах — до 100 км/ч

В Украине могут увеличить максимально разрешенную скорость в населенных пунктах. Для этого дороги предлагается "разбить" на четыре класса, для каждого из которых будет установлен свой скоростной лимит. На самых крупных участках лимит скорости могут увеличить до 100 км/ч.

Об этом в своем Facebook сообщил заместитель главы Координационного совета в Общенациональном форуме безопасности дорожного движения Владимир Караваев. В частности, Координационный совет предлагает ввести следующие ограничения скорости в населенных пунктах (с соответствующими изменениями в Пункте 12.4. ПДД Украины):

на магистральных дорогах – не больше 100 км/ч;

на магистральных улицах общегородского значения – не больше 80 км/ч;

на магистральных улицах районного значения – не больше 60 км/ч;

на улицах и дорогах местного значения – не больше 50 км/ч.

Напомним, сейчас максимально разрешенная скорость движения в населенных пунктах составляет 50 км/ч, а на отдельных участках по решению муниципалитетов – 80 км/ч.

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