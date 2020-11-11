В украинские ПДД внесли новые изменения: кого они коснутся

Кабмин принял изменения в действующую редакцию Правил дорожного движения.

Об этом на свой странице в Telegram-канале сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

Кабмин принял изменения в ПДД t.me/oleksiihoncharenko

В частности, новая редакция ПДД позволяет велосипедистами двигаться в полосе для движения маршрутных транспортных средств. Также велосипедистам позволят останавливаться в этой полосе, а описание знака, обозначающего полосу для движения маршрутных транспортных средств, теперь содержит указание о возможности движения по ней велосипедистов.

Новая редакция ПДД позволяет велосипедистам двигаться в полосе для движения маршрутных транспортных средств vox.com

Для повышения безопасности предлагается лишить водителей такси и пассажиров, а также инструкторов по вождению права не использовать ремни безопасности. Единственное исключение – водители и пассажиры с инвалидностью, физиологические особенности которых делают пользования ремнями безопасности невозможным.

Кроме того, для повышения безопасности пешеходов, в темное время суток они обязательно должны использовать светоотражающие элементы на одежде или жилеты со светоотражающими элементами.

Пешеходы в темное время суток обязательно использовать светоотражающие элементы на одежде или жилеты со светоотражающими элементами newspressuk.com

Также изменится один из дорожных знаков – 1.40 "Конец дороги с усовершенствованным покрытием". В новом варианте на знаке дорога будет изображена не в перспективе, а горизонтально, и над ней появится силуэт автомобиля. Название знака изменится на "Смена покрытия".

Новый вид знака 1,40 obozrevatel.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Кабмин поддержал электромобили законопроектом.