В Украине засветился удивительный Volkswagen на литовских номерах

На украинских дорогах засняли очень необычный и редкий автомобиль на еврономерах – VW Polo III Harlekin. Это одна из самых удивительных машин в истории, и до наших дней дожило небольшое количество таких хетчбэков.

Фотографии эксклюзивного авто опубликовал пользователь Николай Яцишин в соцсети Facebook.

VW Polo III Harlekin на литовских номерах, замеченный в Украине. Фото: Николай Яцишин, Facebook

VW Polo III Harlekin отличается от обычного Поло разноцветным окрасом кузова. Всего компания из Вольфсбурга планировала выпустить 1000 таких автомобилей, но в итоге сделали 3806 штук. И все равно это очень маленький тираж.

VW Polo III Harlekin на литовских номерах, замеченный в Украине. Фото: Николай Яцишин, Facebook

VW Polo III Harlekin на литовских номерах, замеченный в Украине. Фото: Николай Яцишин, Facebook

Кроме Polo, версии Harlekin были также у Golf, Beetle, Lupo и Transporter. Для окрашивания использовались четыре цвета: Chagallblau, Flashrot, Pistaziengrün, Ginstergelb (синий "Шагал", ураганно-красный, фисташково-зеленый, желтый "Дрок"). При этом сохранялась симметрия – правые и левые двери были одинаковые. В техпаспорте записывался основной цвет машины – им считался цвет крыши и порогов.

VW Polo III Harlekin, 1995 год autobild.de

Выпускались Volkswagen Harlekin в 1990-х годах.

Что касается данного Поло, остается надежда, что владелец знает о том, каким эксклюзивом он владеет и предпримет всё, чтобы сохранить историческую модель.

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