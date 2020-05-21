В Украине засветился самый мощный и самый быстрый седан в мире

На украинских дорогах поймали очередную экзотику. На этот раз – Dodge Charger SRT Hellcat, который на сегодняшний день является самым мощным и самым быстрым седаном в мире среди серийных моделей (и если не брать в учёт тюнингованные авто).

Эксклюзивный Додж заметили в Харькове – недавно его пригнали из США, где купили на аукционе в состоянии после ДТП. Машину уже отремонтировали и поставили на учёт.

Dodge Charger SRT Hellcat в Украине instagram.com/oleg_exigo

Звание самого мощного и самого быстрого седана Dodge Charger SRT Hellcat обеспечивает 6,2-литровый компрессорный V8 Hemi, выдающий 717 л.с. мощности и 880 Нм крутящего момента. Отметку в 100 км/ч заднеприводная четырехдверка с 8-скоростной АКПП проходит за 3,8 сек, классическую дрэговую дистанцию в 402 м – за 12,8 сек. Максимальная скорость – 329 км/ч.

Dodge Charger SRT Hellcat в Украине instagram.com/oleg_exigo

Внешне Dodge Charger SRT Hellcat отличить от обычного седана можно по соответствующим шильдикам, воздухозаборнику на капоте, спойлеру на крышке багажника, особым колесам и тормозам Brembo, суппорты которых можно хорошо рассмотреть через спицы дисков.

Dodge Charger SRT Hellcat в Украине instagram.com/oleg_exigo

Dodge Charger SRT Hellcat в Украине instagram.com/oleg_exigo

Цена нового Dodge Charger SRT Hellcat в США составляет 65 тыс. долларов, с аукциона же такое авто можно купить по цене от пары тысяч до трёх десятков тысяч долларов в зависимости от состояния.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине заметили очень редкий внедорожник из Италии.