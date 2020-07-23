В Украине засветился Гелендваген 'для бедных': выглядит красиво

На улицах Киева сфотографировали "миниатюрную копию" Mercedes-Class. Легендарный "Кубик" сделали из нового Suzuki Jimny.

Соответствующее фото разместил Instagram-аккаунт vehicles.exclusive.

С выходом нового поколения Suzuki Jimny многие автовладельцы стали стилизовать свое авто под Гелендваген, а некоторые тюнинг-компании даже начали предлагать необходимые для этого пакеты переоснащения. Однако в Украине Jimny с "лицом" G-Class встречается впервые.

В Украине засветился Гелендваген "для бедных". Скриншот публикации

Как видно, схожесть с "Кубиком" японскому внедорожнику придают бампер в духе Mercedes-AMG G63, новая решетка радиатора и круглые фары. А в остальном это тот же Suzuki. Двигатель у машины, судя по всему, тоже родной – 102-сильный мотор объемом 1,5 литра.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине выставили на продажу малоизвестный внедорожник Лада.