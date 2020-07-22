В Украине засняли эффектный кортеж автомобилей с номерами "9999"

Новости 09:48, 22.07.2020 Обновлено: 09:49, 22.07.2020

На улицах Киева сфотографировали впечатляющий автомобильный кортеж. Он состоит из всего лишь двух машин, но, тем не менее, выглядит очень эффектно.

Соответствующее фото появилось в Instagram-аккаунте vehicles.exclusive.

Кортеж из Rolls-Royce Phantom и Toyota LC 200.
Скриншот публикации

Как видно на снимке, в кадр попал Rolls-Royce Phantom VIII, за которым следует Toyota LC 200. Примерная цена такого кортежа – 500-600 тыс. долларов. И это не считая тот факт, что автомобили могут быть бронированными (тогда стоят они еще дороже).

Интересная деталь – у автомобилей почти одинаковые номера, с четырьмя девятками. Официально один такой госзнак стоит чуть больше 1300 долларов (36 000 грн).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Киеве засняли очень редкий внедорожник Toyota.

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