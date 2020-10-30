В Украине заметили VW Passat с очень необычным прицепом

В Киеве сфотографировали необычный Volkswagen Passat B5. Автомобиль обратил на себя внимание так называемым прицепом-половинкой – оригинальный "довесок" сделан из задней части точно такого же "Пассата".

Соответствующие фото появились в Facebook-сообщетве "Подслушано у водителей Киев". Как видно на снимках, прицеп "аккуратно" вписан в общую картину. У него точно такой же цвет, как и у основной машины, а также аналогичные колеса. Кроме того, сходство наблюдается по тонировке и молдингам на крыше.

VW Passat с необычным прицепом facebook.com/poduvod

Надо сказать, владелец подошел к "тюнингу" основательно, но это было не зря – получилось очень стильно.

VW Passat с необычным прицепом facebook.com/poduvod

VW Passat с необычным прицепом facebook.com/poduvod

Комментарии к посту, Дмитрий Форостовец, Facebook

К слову, подобные прицепы пользуются популярностью в Европе и США, а вот среди украинских автомобилистов подобные решения – большая редкость.

VW Passat с необычным прицепом Скриншот публикации

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