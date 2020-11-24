В Украине засняли редкое четырехмоторное авто от Volvo за 150 000 евро

В Киеве сфотографировали эксклюзивное гибридное купе Polestar 1 от Volvo. Этот четырехмоторный автомобиль недавно поступил в продажу, и является редким не только для Украины, но и всей Европы.

Снимок Polestar 1 опубликовал Instagram-аккаунт drive.luxury. Очевидно, что в Украину машину ввезли серыми каналами – официально она в стране не продается. Такой автомобиль стоит 150 000 евро, при этом его тираж ограничен 1 500 экземплярами.

Polestar 1, который засняли в Киеве .instagram.com/drive.luxury

Polestar 1 является подзаряжаемым гибридом, и одной из его особенностей является внушительный запас хода на электротяге – 150 км. Машина оснащена 2,0-литровым бензиновым двигателем (с турбиной и механическим компрессором) и тремя электромоторами, которые в совокупности выдают 608 л.с. и 1000 Нм. Отметку в 100 км/ч гибрид преодолевает за 4,2 секунды, максимальная скорость – 250 км/ч.

Polestar 1 Polestar

Отметим, что до недавнего времени Polestar являлось фирменным тюнинг-ателье Volvo, однако теперь это дочерняя компания шведского автопроизводителя, которая специализируется на разработке и выпуске гибридов, а также электромобилей. Сейчас ее модельный ряд насчитывает два авто – это, собственно, гибридное купе Polestar 1 и электрический фастбэк Polestar 2.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Volvo провела необычный краш-тест – десяток автомобилей она сбросила с высоты 9-этажного дома.