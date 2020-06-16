В Украине засняли русско-французский спорткар с необычной историей

На дорогах Киева поймали очень редкий спорткар. Речь идет о необычном российско-французском седане MPM Motors PS 160.

Данный автомобиль никогда не поставлялся в Украину официально, более того, его выпускают небольшими партиями, которые в основном "расходятся" по Европе. Тем не менее, один из экземпляров засняли недавно в Украине (впрочем, всего в нашей стране несколько таких авто, причем некоторые из них сейчас даже продают на онлайн-площадках).

MPM Motors PS 160, замеченный в Киеве

MPM Motors PS 160, замеченный в Киеве

Еще один интересный момент – этого экземпляра довольно драматичная судьба. Как отмечает сайт TopGir, в распоряжении которого оказались фото автомобиля, судя по всему, это тот MPM Motors PS 160, который в 2017 году конфисковала Львовская таможня – тогда спорткар пытались ввезти в Украину с перебитыми номерами кузова. Не исключено, что после инцидента автомобиль выставили на государственный аукцион, и теперь на нем ездит новый владелец. Сейчас машина уже на украинской регистрации, но три года назад у неё были немецкие номера.

MPM Motors PS 160, конфискованный украинской таможней в 2017 году. Судя по всему, это тот же автомобиль

MPM Motors PS 160, конфискованный украинской таможней в 2017 году. Судя по всему, это тот же автомобиль

Удивляет также и сама история MPM Motors PS 160 как такового. На момент своего создания в 2012 году автомобиль назывался Tagaz Aquila – его разработали в России, где изначально и выпускали на мощностях завода ТагАЗ. После того, как предприятие обанкротилось (в 2014-м), производство спорткара переместили во Францию, где его собирают и по сей день, но уже под новым именем.

MPM Motors PS 160, замеченный в Киеве

MPM Motors PS 160 характерно выделяется за счет своего внешнего вида – собственно, из-за него четырехдверку и нарекли спорткаром. Но по техническим характеристикам она таковым не является: под капотом установлен скромный 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель на 102 силы. Стоимость автомобиля во Франции составляет 13 000 евро.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине засняли Ниву на очень крутых номерах.