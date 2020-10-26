В Украине засняли редчайший Porsche за 1 млн долларов

В Киеве сфотографировали один из самых редких и дорогих автомобилей в истории – Porsche Carrera GT. В свое время было произведено чуть больше 1 200 таких машин, и сегодня на вторичном рынке стоимость за некоторые экземпляры доходят до 1 000 000 долларов.

Фото эксклюзивного автомобиля оказалась в распоряжении издания First Gear. Это один из 1270 выпущенных суперкаров, который производился немецкой компании в 2003-2006 годах. Главная особенность Porsche Carrera GT – он был разработан с учетом наработок, полученных при создании "лемановских" прототипов в 1990-х годах.

Кузов автомобиля сделан из углепластика в виде монокока, как у болидов Формулы 1, а под капотом установлен 5,7-литровый V10 мощностью 612 сил, состыкованный с 6-ступенчатым автоматом и передающий тягу на задние колеса. С такой техникой Porsche Carrera GT ускоряется до 100 км/ч за 3,9 сек и развивает максимальную скорость 330 км/ч.

Интересно, что новый Porsche Carrera GT стоил 450 тыс. долларов, но учитывая, что это коллекционное авто, цена на него постоянно растет – сейчас за экземпляры в хорошем состоянии владельцы просят уже 800 000 – 1 000 000 долларов, а некоторые модели продают за еще большие деньги.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине могут подорожать подержанных авто из Германии. Впрочем, касается это не всех машин.