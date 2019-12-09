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9 декабря • обновлено в 16:18
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В Украине засняли Porsche за 5 млн с прицепом, как у Жигулей

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На украинских дорогах засняли довольно интересный легковой автопоезд. Картина примечательна тем, что замеченный тандем представляет собой "симбиоз" очень дорого с очень дешевым.

Как выяснил OBOZREVATEL, к люксовому универсалу Porsche Panamero Sport Turismo прицепили самый обычный прицеп – такой, который обычно служит довеском к Жигулям, ГАЗам и ЗАЗам.

Зачем обладателю автомобиля за 4,8 млн грн (именно столько стоит Porsche Panamera Sport Turismo в Украине) обычный прицеп на литых дисках, загадка. Зачастую владельцы такого рода авто прибегают к сторонней доставке.

Как бы то ни было, но есть в этом и хороший знак – увиденное говорит о том ,что владелец, несмотря на свои доходы и социальный статус, не стесняется подобных "народных решений".

Отметим, что Porsche Panamero Sport Turismo является не только одним из самых дорогих, но и самых быстрых и технологичных авто современности. Универсал оснащается плагин-гибридной установкой, которая суммарно выдает 550 л.с. мощности. Разгон до "сотни" занимает у него 3,8 секунды, а максимальная скорость составляет 304 км/ч.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL:

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
Porsche суперкар дороги
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