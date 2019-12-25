В Украине засняли никому неизвестную Toyota за $300 000

В одном из неприметных дворов Киева засняли уникальный автомобиль – шестиколесный пикап Toyota Tundra в "злом" обвесе. Судя по надписи на радиаторной решетке, машину построила фирма Devolro.

Как известно редакции OBOZREVATEL, фирма Devolro.находится в США (при этом принадлежит предпринимателю российского происхождения Юрию Орлову), она занимается радикальным тюнингом внедорожников, причем абсолютно любых марок – УАЗ, Toyota, Ford и др.

Toyota Tundra 6X6 от Devolro topgir.com.ua

Что самое любопытное, в Сети можно найти множество фотографий четырехколесной Tundra от Develro, однако трехосная версия "всплыла" впервые.

Как можно видеть на фото, шестиколесный пикап выделяется не только двумя дополнительными колесами, но и расширенными арками, мощными стальными бамперами, дугами, шноркелем, дополнительным освещением, а также особыми "катками" с внедорожными шинами. Какой мотор находится под капотом, неизвестно, но, предполагается, что машина оснащена 5,7-литровым V8 мощностью 580 л. с.

Обычная четырехколесная Toyota Tundra devolro.com

Обычная четырехколесная Toyota Tundra devolro.com

Обычная четырехколесная Toyota Tundra devolro.com

Известно, что четырехколесная версия такой Toyota Tundra стоит 200 000 долларов, цена же данного авто держится в секрете. По примерным оценкам, оно обошлось владельцу в 300 000 долларов.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Запорожской области было найдено кладбище желтых ЗАЗ Славута.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!