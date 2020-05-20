В Украине засняли невероятно редкий внедорожник из Италии

В 2007-2011 годах компания Iveco небольшими партиями выпускала внедорожник Iveco Massif. Это довольно малоизвестная и редкая машина (всего выпущено – около 10 тыс. ед), но, что, интересно, недавно такую сфотографировали в Киеве.

Как пишет сайт topgir.com.ua, который и опубликовал фото, возможно, в Украине всего один такой Ивэко. Именно он и попал на камеру.

Iveco Massif в Украине topgir.com.ua

Iveco Massif очень похож на классический Land Rover Defender, и это неспроста – он является его лицензированной копией. Причем внешний вид машины разрабатывал знаменитый итальянский дизайнер Джорджетто Джуджаро.

Iveco Massif в Украине topgir.com.ua

В основе внедорожника лежит рамная конструкция, он оснащён рессорной подвеской, полным приводом и понижайкой. Автомобиль предлагался с 3,0-литровым турбированным дизелем, который был доступен в двух мощностных версиях – на 150 и 176 л.с.; коробка передач – 6-ступенчатая "механика".

Iveco Massif topgir.com.ua

У Massif были 3-дверная и 5-дверная версии, а также вариант с кузовом пикап грузоподъемностью 1100 кг. По украинским дорогам вариант с 5-дверным кузовом.

Iveco Massif topgir.com.ua

Кстати, помимо всего прочего, внедорожник Ивэко не поставлялся официально в Украину, но три года назад на вторичке один такой автомобиль "всплыл" в объявлениях. Тогда за него просили 20 тыс. долларов (вполне возможно, именно он и есть на фото сверху).

Iveco Massif topgir.com.ua

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