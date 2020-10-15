В Украине засняли необычное авто службы охраны – Aston Martin Rapide

На украинских дорогах заметили очень необычное авто охранной фирмы. Это одна из самых дорогих машин в мире на сегодняшний день – четырехдверный спорткар Aston Martin Rapide.

Фото автомобиля опубликовал сайт TopGir. Как видно на снимках, дорогой "Астон Мартин" обклеен фирменной ливреей одной из частных охранных служб. Судя по номерам машины, "патрулирует" она объекты в Одесской области (либо же в одной Одессе).

Aston Martin Rapide, который используется украинской охранной фирмой. topgir.com.ua

Также на кузове "Рапида" можно заметить номер "007" – скорее всего, это отсылка к "Бондиане": в одном из фильмов об агенте "007" Джеймс Бонд ездил как раз на таком автомобиле.

Aston Martin Rapide, который используется украинской охранной фирмой. topgir.com.ua

Отметим, что Aston Martin Rapide выпускался с 2010-2020 годы, оснащалось роскошное четырехдверное купе 5,9-литровым двигателем V12 (разгон до 100 км/ч – 5,3 сек, максимальная скорость – 303 км/ч). В Украине новый "Рапид" стоит от 247 000 долларов, а вот подержанный Aston Martin можно купить за 80-100 тыс. долларов.

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