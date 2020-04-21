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21 апреля • обновлено в 20:15
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Странный и жуткий: в Украине заметили кроссовер ЗАЗ Славута

1.4т
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В городе Мелитополь Запорожской области засняли любопытный автомобиль. Он похож на ЗАЗ-1103 Славута, но на деле таковым не является.

На фото, которое опубликовал сайт TopGir, изображен самодельный кроссовер, стилизованный под культовую Славуту. Неясно, действительно ли это ЗАЗ-1103, только с удлиненным кузовом, увеличенным клиренсом и переделанной передней частью, или же в основе лежит совершенно другой автомобиль, в конструкции которого применили комплектующие от ЗАЗа.

Самодельный кроссовер ЗАЗ Славута

Самодельный кроссовер ЗАЗ Славута

topgir.com.ua

Как бы то ни было, но выглядит такая машина необычно – в какой-то мере даже угрожающе страшной. Но зато для украинских дорог и перевозки габаритных грузов она подходит идеально.

А ещё стоит обратить внимание на номера этого авто – они у него непростые (с эксклюзивной комбинацией чисел 1779).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что культовый внедорожник ЛуАЗ превратили в непобедимый вездеход.

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Автор
Виталий Сазонов
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