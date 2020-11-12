В Украине зарегистрировали первый кроссовер Aston Martin за 7 млн грн

Виталий Сазонов Новости 09:55, 12.11.2020

В Украине местную прописку получил первый внедорожник Aston Martin DBX. Это один из самых роскошных и дорогих автомобилей в мире – стоимость такой модели стартует с отметки 7 млн грн.

Как пишет Top Gir, судя по всему, этот тот самый DBX, который еще в прошлом месяце видели на транзитных номерах. Однако теперь у автомобиля обычные номера. Как видно, "Астон" зарегистрирован в Донецкой области, хотя сфотографировали его в Киеве.

Первый Aston Martin DBX, зарегистрированный в Украине
topgir.com.ua

Aston Martin DBX – это свежая модель на рынке, его мировые продажи стартовали в начале 2020 года, а украинский дебют состоялся в феврале того же года. Дизайн и салон кроссовера выполнены в духе других автомобилей люксовой британской марки, а под капотом новинки базируется 4,0-литровый твин-турбо V8 мощностью 550 л.с. Отметку в 100 км/ч SUV преодолевает за 4,9 сек, максимальная скорость составляет 291 км/ч.

Aston Martin DBX
Aston Martin
Aston Martin DBX
Aston Martin

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что BMW представила новый электрический кроссовер. Он получил имя iX и по размерам близок к BMW X5.

Комментировать
Авто Новости

Смотрите также

Только полный локдаун спасет Украину: кто нарушает из правительства – на виселицу

Путин серьезно болен и может уйти в отставку, – Гордон

В школу с 5 лет: украинцев разделила инициатива Минобразования

Кондратюк о Зеленском: не нужно было ему прыгать в воду, не научившись плавать

В Украине ввели карантин "оранжевой" зоны: что запрещено и как будет действовать локдаун выходного дня