В Украине зарегистрировали первый кроссовер Aston Martin за 7 млн грн

В Украине местную прописку получил первый внедорожник Aston Martin DBX. Это один из самых роскошных и дорогих автомобилей в мире – стоимость такой модели стартует с отметки 7 млн грн.

Как пишет Top Gir, судя по всему, этот тот самый DBX, который еще в прошлом месяце видели на транзитных номерах. Однако теперь у автомобиля обычные номера. Как видно, "Астон" зарегистрирован в Донецкой области, хотя сфотографировали его в Киеве.

Aston Martin DBX – это свежая модель на рынке, его мировые продажи стартовали в начале 2020 года, а украинский дебют состоялся в феврале того же года. Дизайн и салон кроссовера выполнены в духе других автомобилей люксовой британской марки, а под капотом новинки базируется 4,0-литровый твин-турбо V8 мощностью 550 л.с. Отметку в 100 км/ч SUV преодолевает за 4,9 сек, максимальная скорость составляет 291 км/ч.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что BMW представила новый электрический кроссовер. Он получил имя iX и по размерам близок к BMW X5.