В Украине запустили онлайн-карту безопасности на дорогах

Стас Сидилев Новости 13:49, 4.08.2020 Обновлено: 13:53, 4.08.2020

В Украине начала работу онлайн-карта, которая позволяет в режиме реального времени следить за мероприятиями для повышения безопасности на дорогах.

Новую функцию запустили на сайте сервиса открытых данных транспортной отрасли, карта доступна по ссылке. Сервис позволяет настроить множество фильтров для отслеживания, например, хода ремонтных работ, устройства развязок, автоматических пунктов взвешивания грузового транспорта и другие.

Кроме того, доступна информация о статусе и местоположении инфраструктурных объектов, ответственных за повышение уровня безопасности на дорогах в конкретном регионе.

Также интерактивная карта позволяет следить за установкой современных пешеходных переходов, светофоров, автономного освещения, системами автоматической фиксации нарушений ПДД.

Безопасность на дорогах Украины можно отслеживать онлайн.
Скриншот карты

Напомним, ранее OBOZREVATEL показывал способ, с помощью которого украинцы обманывают систему автоматической видеофиксации нарушений ПДД.

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