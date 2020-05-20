В Украине запускают видеофиксацию нарушений ПДД: окончательная дата
В Украине С 1 июня запустят систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Такое решение во среду, 20 мая, принял Кабинет Министров. О запуске системы сообщил глава МВД Арсен Аваков.
“Постановление предлагается в полном соответствии с законом, принятым и подписанным президентом Украины с тем, чтобы запустить автоматическую фото и видеофиксацию с 1 числа следующего месяца”, – сообщил министр внутренних дел.
Аваков пояснил, что сперва заработают 17 станций автофиксации.
“Заработает сеть фото- и видеофиксации. Сначала это будет 17 пунктов, затем порядка 40. Всего по стране мы планируем, чтобы таких пунктов было порядка 700. Соответствующий график, адреса, порядок после принятия этого постановления сможем обнародовать”, – подчеркнул министр.
Напомним, что ранее полноценный запуск планировался с 1 мая, а в тестовом режиме система работала с 12 марта.
После в МВД перенесли запуск системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения из-за карантина.
Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада поддержала в целом законопроект, которым отменяются штрафные баллы за нарушения правил дорожного движения.