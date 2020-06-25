В Украине засветился "злой" Porsche на еврономерах

В Киеве засветилась редкая модель Porsche – экстремальный Porsche 911 GT3. Причем автомобиль не на местной, а европейской регистрации – у него немецкие номера.

Фото спорткара оказались в распоряжении сайта TopGir. Эксклюзивный Порше (2018 или 2019 г.в.) обращает на себя вниманием яркими красным окрасом с "вкраплениями" черного цвета, большим антикрылом на ляде и аэродинамическим обвесом по периметру.

Porsche 911 GT3 на еврономерах. Фото: topgir.com.ua

Porsche 911 GT3 интересен тем, что это последний 911-й в истории, оснащенный атмосферным двигателем. Конкретно этот автомобиль приводится в движением 4,0-литровым V8, выдающим 500 л.с. Отметку в 100 км/ч спорткар проходит за 3,4 сек, максимальная скорость – 318 км/ч.

Porsche 911 GT3. Фото: cars.com

Среди интересного оснащения 911 GT3 – полноуправляемое шасси, адаптивные амортизаторы ,а также карбон-керамические тормоза.

Сколько стоит такая "ракета" в Украине, точно неизвестно. Но если учесть, что в Европе купить Porsche 911 GT3 можно за 200 000 евро, в нашей стране он обойдется примерно на сотню тысяч дороже.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине засветился кортеж из дорогих авто с одинаковыми номерми.