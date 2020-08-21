В Украине заметили странный трехколесный автомобиль. Фото

В Киеве заметили редкий трехколесный автомобиль Polaris американской компании Polaris Industries, которая в том числе занимается производством мотоциклов, снегоходов и электромобилей.

Необычное транспортное средство омологировано для движения по дорогам общего пользования, но, как нетрудно предположить, дарит водителю и единственному пассажиру несравнимые с кроссовером или седаном ощущения.

В Polaris Slingshot только два сиденья и нет крыши. Также в автомобиле установлено очень низкое ветровое стекло и отсутствуют стеклоочистители. На таких транспортных средствах рекомендуют передвигаться в шлемах и защитных очках.

Ярко-красный Polaris Slingshot привлекает внимание. Фото: Instagram t.o.p.c.a.r.s_u.a

В движение машину приводит 2,4-литровый двигатель мощностью 175 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 6,5 с, а максимальная скорость составляет 220 км/ч. Стоит Polaris Slingshot около $30 000.

На Polaris Slingshot можно ездить по дорогам общего пользования. Фото: Instagram t.o.p.c.a.r.s_u.a

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых редких и необычных автомобилях Украины, которые просто перестали появляться на дороге.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!