В Украине заметили продавца картофеля на Rolls-Royce

В Житомире на одном из рынков засняли необычный как для этой локации автомобиль. Там, где обычно можно встретить ВАЗы, ГАЗы и фургоны, заметили белоснежный Rolls-Royce Phantom.

Как пишет сайт TopGir, в распоряжении которого оказались фото, люксовый седан Rolls-Royce заприметили на базаре среди стеллажей с вещами. Причём принадлежит машина, судя по всему, не покупателю, а продавцу: на одном из снимков можно заметить, как из багажника Фантома девушка продает картофель. При этом, по данным OBOZREVATEL, автомобиль и до того видели в Житомире.

Rolls-Royce на житомирском рынке topgir.com.ua

Представленный на фото Rolls-Royce Phantom, конечно, не последнего поколения, но всё же не является дешевым автомобилем. Перед нами Фантом 7, который выпускался с 2003 по 2016 год, В зависимости от состояния, пробега, года выпуска и комплектации, такой автомобиль оценивается в среднем на вторичке от 100 000 до 400 000 долларов.

Rolls-Royce на житомирском рынке topgir.com.ua

Еще одна интересная деталь – у автомобиля необычные номера. Они похожи на российские, но с виду не являются таковыми (похоже на специальную маскировку).

Тот самый Rolls-Royce, замеченный в Житомире ранее

Тот самый Rolls-Royce, замеченный в Житомире ранее

Тот самый Rolls-Royce, замеченный в Житомире ранее

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине есть редкий седан Rolls-Royce, который уже не один год ржавеет под открытым небом возле гаражей.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся