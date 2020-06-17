В Украине заметили бензин-электрический Porsche за 6 млн грн

На украинских дорогах поймали один из самых дорогих серийных автомобилей в мире. С виду это обычный Porshe Panamera второго поколения, однако у него непростая силовая установка.

Снимки машины опубликовал сайт AutoGesport. Заметили нетипичную Панамеру в Киеве.

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid за 6,2 млн autogespot.com

Так что же делает этот автомобиль таким эксклюзивным? Дело в том, что перед нами – топовая Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Она оснащена плагин-гибридной силовой установкой мощностью (4,0-литровым твин-турбо V8 + электромотором), которая в совокупности выдает 680 сил и 850 Нм. Благодаря такой отдаче гибридная Панамера является самой мощной в линейке.

Отметку в 100 км/ч Turbo S E-Hybrid преодолевает за 3,4 сек, а максимальная скорость составляет 310 км/ч. Автомобиль способен передвигаться на одном электричестве (запас хода составляет 50 км), при этом в смешанном цикле его расход составляет 2,9 л на 100 км.

И если обычная Porshe Panamera стоит от 2,8 млн грн, то ценник на плагин-гибридную чуть ли не втрое больше. Прайс на Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid стартует с отметки в 6,2 млн грн.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что вандалы уничтожили редкий и дорогой Porsche во время протестов в США.