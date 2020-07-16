В Украине заметили новейший внедорожник BMW за 140 000 евро

Новый внедорожник BMW X5 M 2020 модельного года – мощный и очень редкий автомобиль. Но первый экземпляр необычной модели, которая в Европе стоит 141 000 евро, уже заметили в Украине.

Фото кроссовера БМВ показали в Instagram. При этом автомобиль заметили в топовой модификации X5 M Competition, которое является наиболее дорогим и мощным исполнением модели.

Под капотом такого "монстра" установлен бензиновый двигатель V8 объемом 4,4 л с двумя турбинами, который выдает 625 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,8 с, а максимальная скорость равна 290 км/ч.

Можно заметить, что на автомобиле транзитные европейские номера. Значит, этот новый BMW X5 M Competition осталось растаможить (что дополнительно увеличит стоимость авто) и зарегистрировать.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о редком немецком автомобиле, который продают в Украине за $52 000. Автомобиль был произведен более 80 лет назад.