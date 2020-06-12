В Украине заметили Ладу Ниву на номерах за $1 400

Новости 12:33, 12.06.2020

В Украине (а именно, в Киеве) заметили необычную Ладу Ниву. Вернее, сам по себе автомобиль ничем не примечателен, удивляет другое – его номерные знаки.

Видео с выделяющимися в потоке ВАЗом опубликовал Instagram-аккаунт vehicles.exclusive.

Лада Нива на блатных номерах
Скриншот видео

У российского внедорожника с регистрацией Киевской области номерные знаки имеют комбинацию "0001". А ведь зачастую подобные госзнаки можно встретить лишь на дорогие авто, поскольку они недешевые. Официально такие крутые номера стоят 36 000 грн (почти $1 400).

К слову, несмотря на всю нетипичность ситуации, на украинских дорогах время от времени встречаются недорогие авто на дорогих номерах. Как уже писал OBOZREVATEL совсем недавно в столице был замечен ЗАЗ Ланос с номерами "2222", а еще раньше – в Ровненской области Таврия с комбинацией номера "7777".

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