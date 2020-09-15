В Украине заметили культовый Mercedes 90-х на еврономерах

В Киеве на парковке одной из СТО засняли необычное авто на еврономерах. Речь идет о легендарном Mercedes-Benz SL R129. В 1990-х годах этот автомобиль был круче, чем популярный среди криминалитета постсоветского пространства W140 S600, он же "Кабан".

Снимки машины опубликовал сайт TopGir.

Культовый Mercedes на европейских номерах, замеченный в Киеве. Фото: topgir.com.ua

Кроме эксклюзивности самого авто, обращает на себя и двигатель – в данном случае кабриолет оснащен могучим мотором V12. На эту модель немцы начал ставить такой двигатель с 1992 года. Это 6,0-литровый 48-клапанный V12 мощностью 389 л.с. До 95-го года он состыковывался с 4-ступенчатой АКПП, с 1995-го на него начали ставить 5-ступенчатый "автомат".

Культовый Mercedes на европейских номерах, замеченный в Киеве. Фото: topgir.com.ua

Культовый Mercedes на европейских номерах, замеченный в Киеве. Фото: topgir.com.ua

Культовый Mercedes на европейских номерах, замеченный в Киеве. Фото: topgir.com.ua

В 1990-х годах Mercedes-Benz SL R129 стоил более 200 тыс. долларов. Сегодня такой автомобиль и в Украине,и в Германии, стоит в среднем 20 000 долларов – точная цена зависит от состояния, года выпуска и, конечно, типа мотора.

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