В Украине заметили крутой Mercedes в цвете "кухонной столешницы"

Новости 11:35, 7.07.2020 Обновлено: 11:49, 7.07.2020

В Киеве сфотографировали Mercedes-Benz C-Class Coupe в очень необычном цвете. В данном случае машина имеет эксклюзивный мраморный окрас.

Соответствующие фото были опубликованы в Instagram-аккаунте topgircomua.

Mercedes в цвете под мрамор.
Скриншот публикации

В таком оформлении Мерседес выглядит нетипично и явно выделяется из потока. К слову, когда-то в подобном цвете было модно делать кухонные столешницы и паспортные обложки.

Mercedes в цвете под мрамор.
Фото: instagram.com/topgircomua

Впрочем, наверняка такой тюнинг обошлся без перекрашивания кузова – скорее всего, имеет место применение обычной пленки.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине поставили на учет очень редкий суперкар за 15 миллионов.

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