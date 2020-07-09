В Украине заметили кортеж из двух редких близнецов Mercedes за 14 млн

На дорогах Винницы сфотографировали яркий автомобильный тандем. Общая стоимость замеченного кортежа, состоящего всего лишь из двух авто – более 14 млн грн.

Как видно на фото, которое опубликовал Instagram-аккаунт vehicles.exclusive, в кадр попала пара редких Mercedes-Benz SL. Причем оба автомобиля окрашены в один цвет (темный матовый) и имеют почти одинаковые номера (с четырьмя восьмерками).

В Виннице заметили пару редких одинаковых Mercedes. Скриншот публикации

Единственное отличие – машины представлены в разных версиях. На переднем плане красуется SL63 AMG, такой автомобиль оснащен 4,0-литровым V8 мощностью 585 л.с. А вот на заднем фоне – Mercedes-Benz SL65 AMG, под капотом которого установлен 630-сильный V12.

К слову, Mercedes-Benz SL является очень редким автомобилем в Украине, что неудивительно, учитывая его стоимость. Впрочем, кому-то из украинцев не составило труда купить сразу два таких кабриолета.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в городе Ровно растаможили Lamborghini за впечатляющие 15 млн грн.