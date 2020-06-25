В Украине заметили Mercedes за $10 000 000

В Киеве увидели коллекционный Mercedes-Benz 540K. Раритетный автомобиль изготовлен в количестве менее 50 экземпляров. Сегодня такую машину можно купить только на аукционе, а цены доходят до $10 000 000.

Об автомобиле сообщил Autoconsulting. Эффектную машину увидели в ярком красном цвете с роскошным бежевым салоном. Довоенный родстер производили в 1937 и 1938 годах. Всего за это время было создано 26 экземпляров, каждый из которых является мечтой любого автомобильного коллекционера.

В свое время для автомобиля предлагали 5,4-литровый двигатель в двух вариантах: атмосферный мощностью 115 л.с. и с компрессором на 180 л.с. В наиболее мощном исполнении автомобиль разгонялся до максимальной скорости в 170 км/ч.

В Киеве нашли довоенный Мерседес. Фото: autoconsulting.com.ua

Возможно, в Киеве сфотографировали не оригинальную модель, а реплику. Но качество проделанных работ на таком высоком уровне, что отличить копию от оригинала сумеет только специалист, который хорошо знаком с моделью.

В Киеве нашли довоенный Мерседес. Фото: autoconsulting.com.ua

В Украине найти такого эксперта непросто, особенно учитывая, что всего в мире менее 50 таких машин. Кстати, существует отдельное направление, посвященное созданию высокоточных копий классических автомобилей, которые максимально соответствуют оригиналу. Создатели таких реплик не скрывают сущности этих авто и все равно отлично зарабатывают на изготовлении и продаже этих транспортных средств.

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал о кортеже из двух автомобилей с одинаковыми номерами в Киеве. Суммарная стоимость машин – около $400 000.