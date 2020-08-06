В Украине заметили героя парковки из непризнанной республики

В Одессе заметили необычного героя парковки. Владелец Toyota Land Cruiser Prado из Приднестровской Молдавской Республики оставил свой внедорожник посреди газона.

Соответствующие фото опубликовал пользователь Facebook Виктор Мышаков в группе "Автоб*дло Одесса".

Герой парковки в Одессе, прибывший из ПМР. Скриншот публикации

Больше всего привлекают внимание госзнаки автомобиля – они довольно редкие. Это так называемые нейтральные номера ПМР: их санкционировало правительство Молдовы (в 2018 году), чтобы жители непризнанного государства могли выезжать за границу. Обычные же номера Приднестровья считаются недействительными, то есть, на них нельзя ездить в других странах за исключением самой ПМР.

К слову, необычного героя парковки сфотографировали в Одессе еще две недели назад, но в СМИ обратили на него внимание только сейчас.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в России открыли первые парковочные места для женщин – они розовые и намного шире обычных.