В Украине закрыли более 800 нелегальных АЗС

Государственная фискальная служба Украины сообщила о закрытии более 800 АЗС на территории страны, которые осуществляли нелегальную деятельность.

По информации Encorr, всего за первое полугодие 2020-го было закрыто 833 автозаправочные станции. При этом уполномоченными органами проверено 3206 АЗС.

Таким образом, из незаконного оборота изъяли более 16 000 тонн топлива на сумму 381 млн. гривен. Сумма штрафов равна 180 миллионов грн, составили 458 протоколов об административных правонарушениях.

Также за первые шесть месяцев прекратили работу восьми незаконных производств топлива на территории Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, топливо на украинских АЗС продолжает дорожать.