Дилер РІК АВТО, который торгует в Украине эксклюзивными машинами, выставили на продажу необычный Гелендваген. Причем предлагается автомобиль за сравнительно умеренную цену.

Внедорожник представляет собой копию шестиколесного Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 в тюнинге Brabus. Он построен на базе обычного Mercedes G500 1999 года выпуска и оснащен ГБО (оно дополняет стандартный 5,0-литровый V8).

Копия 6-колесного Mercedes G-Class

Копия выглядит довольно реалистично: кроме дополнительной оси, у неё есть расширенные колесные арки, дуги, подножки и другие атрибуты. Салон отделан кожей и деревом, а в оснащении имеются мощная акустика и круиз-контроль. Впрочем, если автомобиль рассмотреть детально, можно заметить, что это – клон, а не оригинальный вездеход.

Копия 6-колесного Mercedes G-Class

Копия 6-колесного Mercedes G-Class

Копия 6-колесного Mercedes G-Class

На одометре "монстра" – 210 000 км.

Копия 6-колесного Mercedes G-Class

Копия 6-колесного Mercedes G-Class

За копию 6-колесного "Кубика" продавцы просят 159 000 долларов. Деньги немалые, но это значительно меньше, чем просят за настоящий аналог. Для сравнения, оригинальный Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 с пробегом 18 000 км продаётся у той же компании за 846 тыс. долларов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на продажу выставили BMW 7-Series, которая 23 года простояла в автосалоне.