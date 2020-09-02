В Украине за $1200 выставили на продажу 'неудачный Гелендваген'

В Украине появилось объявление о продаже необычного автомобиля. Речь идет о незаконченном проекте, копии Mercerdes-Benz G-Class в исполнении Brabus. Машину строили на базе знаменитой ЛуАЗ-969 "Волынь".

Как пишет Top Gir, заголовок у объявления довольно оригинальный "Луаз Брабус проект не додумался". Как видно, машина действительно незаконченная – очевидно, в один момент что-то пошло не так. Однако сам по себе проект интересный: судя по фото, к нему подходили основательно, передняя часть "недо-гелика" и вовсе может похвастать хорошей детализацией.

Копия G-Clss Brabus, которую не доделали. Фото: topgir.com.ua

Отмечается, что продажа – срочная, отдают внедорожник за 1200 долларов.

Копия G-Clss Brabus, которую не доделали. Фото: topgir.com.ua

Копия G-Clss Brabus, которую не доделали. Фото: topgir.com.ua

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