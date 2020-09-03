В Украине выставили на продажу 53-летний автомобиль за $78 000

В Украине выставили на продажу Cadillac Hardtop 1967 года – за 53-летнюю машину просят $78 000. За эту сумму можно приобрести современный премиум-седан, но старый "Кадиллак" намного эксклюзивнее.

Как сообщает TopGir, этот автомобиль, по заявлению продавца, является четырехдверной модификацией модели, на которой передвигался герой Брэда Питта в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Персонаж по имени Клифф Бут ездил на большому купе Cadillac.

Брэд Питт катался на Cadillac с двухдверным кузовом. Фото: afisha.ru

Автомобиль, который выставили на продажу, назван по типу кузова хардтоп. В таком автомобиле между передними и задними дверьми нет средней стойки, а непосредственно у дверей отсутствуют рамки. Таким образом, если опустить все стекла, у водителя и пассажиров появится ощущение прогулки на свежем воздухе в кабриолете, хотя у автомобиля есть жесткая стационарная крыша.

За Cadillac Hardtop 1967 года просят $78 000. Фото: topgir.com.ua

Cadillac Hardtop, который продают в Украине, сохранился в отличном состоянии и выглядит замечательно. Под капотом установлен огромный 7-литровый двигатель V8, который работает в паре с 3-ступенчатой автоматической КПП.

В салоне темно-синяя кожа комбинируется со светлыми зелеными вставками под цвет кузова. Фото: topgir.com.ua

Просторный салон – характерная черта классических "Кадиллаков". Фото: topgir.com.ua

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