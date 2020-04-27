В Украине выпустили автомобиль для борьбы с пандемией COVID-19

Украинская корпорация Богдан (город Черкассы) выпустила автомобиль, который поможет бороться с коронавирусом. Его предназначение – дезинфекция объектов инфраструктуры (дорог и тротуаров).

Специальный дезинфицирующий автомобиль, получивший название Богдан-3378, построен на базе грузовика Hyundai HD78. На платформу "корейца" установили бак объемом 3000 литров, а в задней части машины – на уровне фонарей – смонтировали специальные распылители для обработки дорог. Кроме того, есть два отдельных шланга-подвода длиной 30 метров – с их помощью можно дезинфицировать тротуары.

Дезинфицирующий автомобиль Богдан bogdan.ua

Поскольку грузовик является бескапотным, а его радиус разворота составляет всего 13 метров, спецтехника отлично подходит для эксплуатации в городских условиях. Автомобиль могут использовать структуры ГСЧС, коммунальных служб и учреждений здравоохранения.

Дезинфицирующий автомобиль Богдан bogdan.ua

Дезинфицирующий автомобиль Богдан bogdan.ua

Пока произведен лишь один экземпляр Богдан-3378, но если на такую машину будет спрос, корпорация готова наладить серийное производство.

Дезинфицирующий автомобиль Богдан bogdan.ua

Дезинфицирующий автомобиль Богдан bogdan.ua

Дезинфицирующий автомобиль Богдан bogdan.ua

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине создали авто с характеристиками суперкара.