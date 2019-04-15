В Украине вводят перехватывающие автостоянки: что это и как будет работать

В Украине с 1 июля в крупных городах начнут обустраивать перехватывающие автостоянки.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе. Данные автостоянки должны помочь бороться с пробками и нехваткой парковок.

Чиновник также добавил, что такое решение должно улучшить экологическое состояние и наладить транспортное движение в центральных районах городов.

Что такое перехватывающие автостоянки?

Парцхаладзе объяснил, что хозяин авто перед заездом в центральную часть города может оставить свою машину на такой парковке и воспользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до места назначения.

Перехватывающие автостоянки будут размещаться вблизи железнодорожных станций, авиационных терминалов, станций метро, ​​остановок маршрутного такси и другого общественного транспорта, расположенного на подъезде к центральной части города.

Автостоянка

Минимальное расстояние до указанных объектов должно составлять 150 м.

До 50% машиномест на перехватывающих автостоянках должны предусматриваться для длительного хранения авто (в течение дня), до 25% машиномест — для кратковременного хранения (на несколько часов).

Перехватывающие автостоянки

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине заработали новые правила парковки.

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