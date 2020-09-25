В Украине вступил в силу новый закон об угоне авто: что грозит преступникам

В Украине вступил в силу закон, который существенно ужесточает наказание за угон автомобилей. За соответствующий законопроект Верховная Рада проголосовала еще в начале месяца, 3 сентября, после чего его подписал президент.

Вчера, 24 сентября, текст закона появился на официальном сайте газеты Верховной Рады "Голос України". На следующей день документ официально приобрел юридическую силу.

Согласно закону №3301, угонщикам грозит более серьезная ответственность за свои действия, а именно:

За кражу авто – лишение свободы сроком от 3 до 5 лет. Ранее же за такие действия грозил штраф. Если же незаконные действия были совершены в составе преступной группы и с применением насилия – от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

За угон автомобиля с помощью электронных устройств – лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без такового.

За незаконное изменение номера кузова автомобиля, шасси и двигателя – до 5 лет лишения свободы.

За организацию мест, где хранятся или разбираются угнанные автомобили – до 5 лет (или до 7, если речь идет об организованной преступной группе).

Определение степени тяжести преступления будет исходить из полной стоимости автомобиля а не ущерба, который был причинен. Например, за кражу машины стоимостью от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов (примерно 105 000 – 265 000 гривен) будут также наказывать лишением свободы сроком от 5 до 8 лет.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что с 1 октября все автомобилисты обязаны включать ближний свет фар в дневное время суток при движении за городом.