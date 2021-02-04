В Украине временно не будут штрафовать автомобили на иностранных номерах

В Украине временно перестанут штрафовать автомобили на иностранных номерах. В МВД ждут голосование Верховной Рады за законопроекты о доступной растаможке №4643-Д и №4644-Д.

Речь идет о штрафах, которые применяются к водителям без веской причины и явных нарушений ПДД. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Ковальчук.

"Вчера имел личную встречу с заместителем министра внутренних дел Антоном Геращенко. Обсудили вопросы ослабление давления на владельцев "евроблях". Получил ответ, что на период до голосования за законопроекты о доступном растаможивании №4643-Д и №4644-Д будет пауза на применение санкций к водителям "евроблях", без веской причины и явных нарушений ПДД и закона с их стороны", – сказал Ковальчук.

Он отметил, что это касается только периода до принятия закона и периода его действия с момента вступления в силу.

В Украине не будут штрафовать "евробляхи" до голосования за законопроекты о доступной растаможке Скриншот

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что "евробляхеров" начали штрафовать, потому что их авто создают определенные трудности для полиции. В случае ДТП не могут определить владельца такого авто.