В Украине внесли изменения в порядок регистрации автомобилей: что известно

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок регистрации и перерегистрации транспортных средств. Самое главное новшество – теперь необходимые для оформления автомобиля документы можно подать онлайн.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правительства, которое было принято 16 декабря. Как говорится на сайте Министерства внутренних дел, отныне для получения номерных знаков на автомобиль заявление и другие документы можно отправить через интернет: с помощью Электронного кабинета водителя либо учетной записи в Едином государственном портале административных услуг.

Скриншот электронного кабинета водителя. В ближайшее время в перечень его функционала должна войти возможность подачи документов на перерегистрацию Скриншот e-driver.hsc.gov.ua

Впрочем, воспользоваться этой услугой можно только в том случае, если на автомобиль не нужно делать техническую экспертизу специалистом Сервисного центра МВД.

Кроме того, эти же изменения внесли запрет на отчуждение автомобилей у должников (сведения о которых содержатся в Государственном реестре должников).

Также согласно этому же постановлению в Украине упрощается процедура технического осмотра машины перед ее регистрацией, перерегистрацией или снятием с учета.

Отметим, что в Украине регистрации подлежат абсолютно все автомобили – новые, подержанные, ввезенные из-за границы и др.

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