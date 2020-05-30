В Украине вернули к жизни редкие мопеды Львовского мотозавода

В киевской реставрационной мастерской AC Heritage вернули к жизни раритетные мопеды из Львова.

Восстановленные мопеды Львовского мотозавода facebook.com/oleg.omelnytskiy

Сегодня продукция Львовского мотозавода перешла в категорию раритетов. Найти комплектный экземпляр практически невозможно, а те немногие образцы, дожившие до наших дней, активно вывозятся за рубеж. Нелегкую задачу сохранить техническую историю нашей страны взяли на себя энтузиасты киевской реставрационной мастерской AC Heritage. Они буквально по крупицам собирают отечественную мототехнику и восстанавливают их до оригинального состояния.

Мастерам уже удалось вернуть к жизни несколько редких моделей. Среди них – мотовелосипеды 60-х годов прошлого века – ЛВЗ В-902, ЛЗМ МВ-042 "Львовянка" и ЛЗМ МВ-044.

ЛВЗ В-902 (1958-1963) facebook.com/oleg.omelnytskiy

Мотовелосипед В-902 выпускался во Львове с 1958 по 1963 год. Он оснащался одноцилиндровым двухтактным двигателем Д-4 объемом 45 см3, который развивал мощность до 1,3 л.с. Легкий (32 кг) мотовелосипед мог развивать максимальную скорость до 50 км/ч.

Расход бензина составлял 1,5 л на 100 км, а полностью заряженного бака хватало на 150 км. Передача крутящего момента на заднее колесо осуществлялась через роликовую цепь, закрытую специальный щитком. Цена в 1958 году была 1500 руб.

ЛЗМ МВ-042 "Львовянка" facebook.com/oleg.omelnytskiy

Дальнейшим развитием модели В-902 стал мотовелосипед ЛЗМ МВ-042 "Львовянка", выпуск которого организовали в 1963 году. На "Львовянке" установлен одноцилиндровый двухтактный двигатель Д-5 рабочим объемом 45 см3 и мощностью 1,2 л.с. Конструкция узлов трансмиссии включала фрикционное двухдисковое сухое сцепление и втулочно-роликовую цепь, которая приводила в движение заднее колесо.

Главным достоинством новинки стала несущая, цельноштампованная рама. Внутри нее был установлен топливный бак емкостью 2,75 л. Также модель отличалась измененной конструкцией руля, новым более удобным седлом с регулировкой по высоте, маятниковой задней вилкой с пружинным амортизатором и прочими деталями. Новинка получила современный дизайн. Вес модели составлял 35 кг, а максимальная скорость достигала 40 км/ч.

ЛЗМ МВ-044 (1966-1968) facebook.com/oleg.omelnytskiy

Еще одним детищем реставраторов стала модель ЛЗМ МВ-044. Она производилась с 1966 по 1968 годы и сменила на конвейере "Львовянку". Интересной особенностью этого мопеда был оригинальный дизайн. Это единственный серийный экземпляр советской мототехники в стиле "техно", попавший в производство. Рубленые линии быстро вышли из моды, а в 70-х уже доминировали уже другие тренды.

От "Львовянки" модель МВ-044 унаследовала 1,2-литровый мотор Д-5. Объем бака увеличили до 3,8 л в результате чего запас хода вырос до 190 км.

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